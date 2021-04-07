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Специалисты Роспотребнадзора начали консультировать граждан по вакцине «ЭпиВакКорона»

09:27 | 07.04.2021 | Медицина

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Пенза, 7 апреля 2021. PenzaNews. Операторы единого консультационного центра Роспотребнадзора начали информирование граждан по вопросам иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области.

Специалисты Роспотребнадзора начали консультировать граждан по вакцине «ЭпиВакКорона». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи поступлением вакцины в субъекты Российской Федерации специалисты единого консультационного центра Роспотребнадзора предоставят информацию о вакцине «ЭпиВакКорона», в том числе о принципах работы вакцины, показаниях и противопоказаниях к вакцинации, особенностях ее применения и других вопросах», — сказано в тексте.

В нем обращается внимание на то, что сотрудники прошли специальную подготовку.

«Кроме того, консультации проводятся при участии специалистов ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, поэтому предоставляемая информация будет дополняться вопросами, которые больше всего волнуют граждан», — отмечается в сообщении.

Единый консультационный центр функционирует в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в круглосуточном режиме без выходных дней на русском и английском языках. Звонки на номер 8-800-555-49-43 являются бесплатными.

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