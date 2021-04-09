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Пензенский онкодиспансер получил компьютерные томографы нового поколения

09:00 | 09.04.2021 | Медицина

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Пенза, 9 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский областной онкологический диспансер получил современное рентгенографическое оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Пензенский онкодиспансер получил компьютерные томографы нового поколения

Фото: Health.pnzreg.ru

«В линейке оснащения отделения лучевой диагностики появились многосрезовый спиральный компьютерный томограф Somatom Confidence фирмы Siemens и компьютерная томографическая система нового поколения Canon Aquilion One. Более 200 млн. рублей на их приобретение было выделено из средств федерального бюджета», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что томографическая система Сanon, оснащенная навигацией с полным визуальным контролем степени прорастания первичного или метастатического новообразования в кровеносные сосуды и другие анатомические структуры, позволит хирургам иметь точную информацию о планируемом объеме операции.

«Спиральный компьютерный томограф Somatom Confidence благодаря синхронизации с линейным ускорителем даст возможность провести лучевую терапию, действуя точно на пораженный участок без повреждения здоровых тканей», — добавляется в сообщении.

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