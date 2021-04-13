В Пензенской области отмечается рост заболеваемости ОРВИ Медицина

Пенза, 13 апреля 2021. PenzaNews. 3 тыс. 94 случая ОРВИ зарегистрировано в Пензенской области в течение 14-й недели 2021 года — с 5 по 11 апреля, что на 12,6% больше, чем за предыдущие семь дней. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 13 апреля.

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«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе ниже уровня эпидпорога на 23,2%», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями регистрируется в Мокшанском, Лопатинском районах, Кузнецке, Нижнеломовском, Лунинском, Камешкирском, Городищенском и некоторых других районах.

«Пороговый уровень заболеваемости не превышен ни в одной возрастной группе», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что в Пензе за неделю суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выросла на 15,2%, при этом она ниже уровня эпидпорога на 42%.