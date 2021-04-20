Родителям тяжелобольных детей предложили принять участие в опросе о паллиативной помощи Медицина

Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области, чьи дети получают паллиативную помощь, приглашены к участию во всероссийском мониторинге, который проводится коллективом социологов по инициативе санкт-петербургского детского хосписа совместно с институтом уполномоченных по правам ребенка при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты России.

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«Данный проект направлен на решение двух основных задач развития паллиативной помощи детям: повышение качества оказываемых услуг и улучшение межведомственного взаимодействия, без которого невозможно обеспечить качественную и комплексную помощь ребенку с тяжелым и неизлечимым заболеванием», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, где также размещена ссылка на опрос.

В тексте отмечается, что мнение родителей тяжелобольных детей имеет важное значение для дальнейшего совершенствования системы паллиативной помощи в Пензенской области.