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Родителям тяжелобольных детей предложили принять участие в опросе о паллиативной помощи

09:28 | 20.04.2021 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2021. PenzaNews. Жители Пензенской области, чьи дети получают паллиативную помощь, приглашены к участию во всероссийском мониторинге, который проводится коллективом социологов по инициативе санкт-петербургского детского хосписа совместно с институтом уполномоченных по правам ребенка при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты России.

Родителям тяжелобольных детей предложили принять участие в опросе о паллиативной помощи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данный проект направлен на решение двух основных задач развития паллиативной помощи детям: повышение качества оказываемых услуг и улучшение межведомственного взаимодействия, без которого невозможно обеспечить качественную и комплексную помощь ребенку с тяжелым и неизлечимым заболеванием», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства здравоохранения Пензенской области, где также размещена ссылка на опрос.

В тексте отмечается, что мнение родителей тяжелобольных детей имеет важное значение для дальнейшего совершенствования системы паллиативной помощи в Пензенской области.

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