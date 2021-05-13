В Пензенской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли почти 90 тыс. человек Медицина

Пенза, 13 мая 2021. PenzaNews. Свыше 113 тыс. человек получили первый компонент вакцины от коронавируса в Пензенской области, более 89 тыс. 790 — второй, при этом численность населения региона, подлежащего вакцинации от COVID-19, составляет 636 тыс. 672 человека. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поставка вакцины в регион выглядит следующим образом: «Спутник V» — 134 тыс. 723 [дозы], ««ЭпиВакКорона» [центра] «Вектор» — 3 тыс. 240, «КовиВак» — 780. В медицинские организации ФМБА поставлено 7 тыс. 50 комплектов вакцины «Спутник V». Всего получается 145 тыс. 793 комплекта», — доложил он в ходе совещания, которое заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова провела в режиме видеоконференции в минувшую среду, 12 мая.

Олег Мельниченко добавил, что вакцинацией удалось охватить свыше 67 тыс. человек старше 60 лет.

«Доля граждан данной категории среди вакцинированных составляет 59,6%», — отметил он.

Врио губернатора уточнил, что до майских праздников в регионе ежедневно делали примерно 4,5 тыс. прививок от коронавируса, в нерабочие дни темпы замедлились, а теперь область вновь выходит на прежние показатели, сообщает пресс-служба облправительства.