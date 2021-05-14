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Специалисты НМИЦ радиологии оценили качество онкопомощи в Пензенской области

16:57 | 14.05.2021 | Медицина

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Пенза, 14 мая 2021. PenzaNews. Специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России провели выездной аудит по вопросу оценки качества оказания и организации медпомощи по профилю «Онкология» в Пензенской области 11–14 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Специалисты НМИЦ радиологии оценили качество онкопомощи в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цель работы группы экспертов состояла в объективной оценке ситуации и выработке предложений по совершенствованию работы региональной онкослужбы», — поясняется в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что специалисты ознакомились с маршрутизацией пациентов, проверили работу полученного в рамках национального проекта «Здравоохранение» оборудования, проанализировали деятельность центров амбулаторной онкологической помощи на базе поликлиники №14 и областной больницы имени Н.Н. Бурденко, изучили ход подготовки к открытию ЦАОП в Кузнецке, оценили подход к лечению больных в соответствии с клиническими рекомендациями и уровень автоматизации процессов.

«Итоги комплексного аудита качества оказания медицинской помощи в борьбе с онкозаболеваниями подведены на совещании с участием руководителей министерства здравоохранения, Росздравнадзора, ТФОМС, областного онкодиспансера, главного внештатного онколога министерства здравоохранения Пензенской области», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что эксперты обозначили мероприятия по совершенствованию оказания медицинской помощи в Пензенской области и по развитию региональной онкослужбы.

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