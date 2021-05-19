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Очередная акция в рамках проекта «Жить активно – здорово!» пройдет в «Спутнике»

09:45 | 19.05.2021 | Медицина

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Пенза, 19 мая 2021. PenzaNews. Очередная акция в рамках межведомственного проекта «Жить активно – здорово!» пройдет в бассейне «Дельфин» на территории микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в предстоящий четверг, 20 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Очередная акция в рамках проекта «Жить активно – здорово!» пройдет в «Спутнике». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО на площадке министерства физической культуры и спорта [Пензенской области]», — сказано в анонсе.

В нем добавляется, что на площадке центра здоровья при помощи специалистов граждане смогут измерить артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови, насыщенность капиллярной крови кислородом и определить индекс массы тела.

«После этого все участники получат абонемент на бесплатное посещение плавательного бассейна, а также приятные сувениры с символикой здорового образа жизни», — уточняется в сообщении.

В тексте напоминается, что проект «Жить активно – здорово!» реализуется в Пензенской области уже третий год.

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