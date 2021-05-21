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Круглова представила проект лабораторно-диагностического корпуса пензенского онкодиспансера

21:23 | 21.05.2021 | Медицина

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Врио первого заместителя министра – начальника управления строительства и дорожного хозяйства Минстроя Пензенской области Светлана Круглова представила проект лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера в ходе церемонии закладки камня в ознаменование начала возведения медицинского объекта, состоявшейся в пятницу, 21 мая.

Круглова представила проект лабораторно-диагностического корпуса пензенского онкодиспансера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Площадь земельного участка, занятого строительством, составляет около 31 тыс. кв. метров», — сказала она.

Светлана Круглова добавила, что всего предусмотрено семь этажей, включая технический и подвальный.

«С точки зрения конструктива, это монолитно-каркасное железобетонное здание с соответствующим заполнением стен и перегородок. [...] Мы постарались вложить [в проект] все самое современное. Хочу сказать, что габаритные размеры здания — 54 на 78 метров по крайним осям», — уточнила она.

По ее словам, лечебно-диагностический корпус будет соединен с существующим поликлиническим теплым переходом и адаптирован для маломобильных групп граждан.

Светлана Круглова отметила, что наружные коммуникации будут обеспечены за счет тех сетей, которые проходят по территории онкодиспансера.

«Что касается внутренних инженерных коммуникаций, то это все то, чем мы обладаем на сегодняшний день. Это отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, охранная, пожарная сигнализации. [...] Кондиционирование, отопление, вентиляция — все это мы обеспечиваем бесперебойной работой», — подчеркнула врио первого замминистра.

Она отметила, что новый корпус будет оборудован двумя пассажирскими и двумя медицинскими лифтами, а также тремя лестничными клетками, что позволит обеспечить эвакуацию людей в случае пожара.

«Мощности этого корпуса позволят осуществлять около 6 тыс. анализов и исследований в смену», — сказала Светлана Круглова, добавив, что также там будет два отделения дневного стационара.

Врио первого замминистра уточнила, что стоимость строительно-монтажных работ составляет 728 млн. рублей.

«После проведения конкурентных процедур, когда будет определена подрядная организация, мы приступим к работам и до конца текущего года мы планируем выполнить вертикальную планировку участка и строительно-монтажные работы ниже отметки «0». [...] Строительный комплекс Пензенской области обладает полным набором компетенций для того, чтобы построить этот корпус и передать его медикам», — заявила она.

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