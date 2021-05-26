В Башмаково начат капремонт педиатрического отделения райбольницы Медицина

Башмаково, 26 мая 2021. PenzaNews. Подрядная организация приступила к капитальному ремонту педиатрического отделения башмаковской районной больницы Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

В нем отмечается, что работы организованы в соответствии с региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

«Ремонтные работы планируется завершить до 15 июля», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что затраты на капитальный ремонт составят более 2 млн. рублей.

По словам главврача башмаковской районной больницы Ольги Хряниной, намечено заменить инженерные коммуникации, сантехнику и электрооборудование, а также отремонтировать полы и выполнить внутреннюю отделку помещений.

Согласно данным портала госзакупок, подрядчик — строительная компания «Орбита». С данной организацией заключено два контракта — на 1,4 млн. рублей и около 627 тыс. рублей.