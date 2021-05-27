В Пензенской области около 62% заразившихся COVID-19 за последние две недели составляют люди старше 50 лет Медицина

Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Около 62% людей, заразившихся COVID-19 в Пензенской области за последние две недели, составляют лица в возрасте 50 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Перекусихина.

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В структуре заболевших за последние две недели 4% составляют дети в возрасте до 4 лет, 2,8% — 7–14 лет, 2,3% — 15–17 лет, 5,5% — люди 18–29 лет, 23,8% — 30–49 лет, 33,1% — 50–64 лет, 28,5% — 65 лет и старше.

Большинство заразившихся проживают в Пензе.

По состоянию на 26 мая 2021 года суммарно с начала пандемии коронавируса диагноз подтвержден у 46 тыс. 909 человек, в период с 1 января текущего года — у 20 тыс. 861 человек.