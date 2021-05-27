EN
16:48:43 Четверг, 27 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области около 62% заразившихся COVID-19 за последние две недели составляют люди старше 50 лет

10:39 | 27.05.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Около 62% людей, заразившихся COVID-19 в Пензенской области за последние две недели, составляют лица в возрасте 50 лет и старше. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаила Перекусихина.

В Пензенской области около 62% заразившихся COVID-19 за последние две недели составляют люди старше 50 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В структуре заболевших за последние две недели 4% составляют дети в возрасте до 4 лет, 2,8% — 7–14 лет, 2,3% — 15–17 лет, 5,5% — люди 18–29 лет, 23,8% — 30–49 лет, 33,1% — 50–64 лет, 28,5% — 65 лет и старше.

Большинство заразившихся проживают в Пензе.

По состоянию на 26 мая 2021 года суммарно с начала пандемии коронавируса диагноз подтвержден у 46 тыс. 909 человек, в период с 1 января текущего года — у 20 тыс. 861 человек.

Новости партнеров
Читайте также
В Лунинском районе потушен лесной пожар Пенза присоединится к всероссийскому субботнику «Зеленая весна»
В Пензе молодой мужчина стал жертвой мошенничества при заказе интимных услуг В Пензенской области за сутки подтверждено 73 случая заражения коронавирусом
По факту кражи латунных труб из теплопункта в Пензе возбуждено уголовное дело Владимир Гераськин перешел в регбийный клуб «Локомотив-Пенза»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама