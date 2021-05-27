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Олег Мельниченко потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса

11:04 | 27.05.2021 | Медицина

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Пенза, 27 мая 2021. PenzaNews. Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса.

Олег Мельниченко потребовал нарастить темпы вакцинации от коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сбавили темпы проведения прививочной кампании. Если раньше имели порядка 4,5 тыс. или даже 5,5 тыс. привитых в день, то в последнее время идем по минимуму», — отметил он в ходе совещания с главами администраций муниципальных районов и городских округов, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 27 мая.

Олег Мельниченко поручил вести ежедневный мониторинг вакцинации от COVID-19 в разрезе муниципальных образований.

«Персональная ответственность за организацию этих мероприятий ложится на главу администрации. В ежесуточном режиме буду лично отслеживать, как работают муниципальные образования. Собирайте актив района, руководителей предприятий, школ, социальных служб, и давайте организовывать прививочную кампанию», — сказал руководитель субъекта федерации.

Врио губернатора обратил особое внимание на информационное сопровождение вакцинации.

«В работе должно соблюдаться два принципа: тотальная информированность населения и тотальная доступность», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Он предложил, в частности, увеличить количество мобильных бригад.

«В сентябрь месяц мы должны войти фактически с выполненным уровнем вакцинации по региону. Вакцина есть, мы ею обеспечены. Нам ее доставляют, исходя из наших заказов и динамики вакцинации», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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