В Пензенской области необходимо привить от коронавируса 636 тыс. человек — Космачев Медицина

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. 636 тыс. человек необходимо привить от новой коронавирусной инфекции в Пензенской области для создания иммунной прослойки. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Вячеслав Космачев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящий момент есть утвержденные, научно доказанные цифры, нормативные цифры вакцинации жителей Пензенской области. По этим цифрам, для того, чтобы создать хороший уровень иммунитета, мы должны вакцинировать 636 тыс. жителей Пензенской области. Тогда — с учетом количества переболевших, с учетом вакцинированных — будет создана хорошая иммунная прослойка, которая будет исключительной защитой для жителей Пензенской области от распространения вирусной инфекции», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве региона в пятницу, 18 июня.

По словам Вячеслава Космачева, если в январе-марте «люди интенсивно, с полным пониманием шли на вакцинацию», то затем настроение жителей региона изменилось.

Читайте также

В Роспотребнадзоре сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Пензенской области

«Темпы вакцинации, особенно в праздничные майские дни, значительно снизились», — отметил он.

Врио зампреда облправительства заявил, что в Пензенской области темпы вакцинации на порядок отстают от плановых, которые бы позволили добиться необходимого охвата населения.

Говоря о тревожных тенденциях, Вячеслав Космачев обратил внимание на то, что в настоящее время специалисты стали наблюдать поражение возрастного контингента от 18 до 49 лет, чего раньше не отмечалось, а также тяжелое течение заболевания у молодых людей.

«Поэтому сейчас вакцинироваться уже необходимо не для сохранения здоровья, а для сохранения жизни, для того, чтобы застраховать себя от всех негативных, фатальных последствий», — подчеркнул Вячеслав Космачев.