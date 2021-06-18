В Роспотребнадзоре сообщили об ухудшении ситуации с коронавирусом в Пензенской области Медицина

Пенза, 18 июня 2021. PenzaNews. Тенденция к росту заболеваемости COVID-19 наметилась в Пензенской области; краткосрочный прогноз развития ситуации является неблагополучным. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За весь период регистрации выявлено 48 тыс. 601 случай заболевания. За период с Нового года количество составило 22 тыс. 553 случая. При достаточном уровне тестирования — у нас тестирование населения идет 205–208 [исследований] на 100 тыс. жителей ежедневно — после двухмесячного плато отмечается тенденция к росту заболеваемости. Суточный показатель выявляемости достиг 78–80 случаев. Коэффициент распространения инфекции достигает 1–1,04. Краткосрочный прогноз динамики заболеваемости на ближайший месяц неблагополучен», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в правительстве Пензенской области в пятницу, 18 июня.

Михаил Перекусихин добавил, что прослеживается тенденция к росту распространения COVID-19 среди работоспособного населения молодого и среднего возраста.

«На долю заболевших 18–59 лет приходится 53,3%», — уточнил он.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора, наблюдается рост числа заразившихся среди тех, кто активно посещает общественные места, торговые центры, рестораны, прочие организации общественного питания, развлекательные и спортивные мероприятия.

«При доминирующем характере заражения в домашних очагах, которые составляют 60%, в последние две недели отмечен рост частоты инфицирования в разных организациях до 24,5%. Также наметилась тенденция к увеличению количества очагов со вторичными случаями заболевания и очагов с несколькими или повторными случаями в организациях и на предприятиях различного профиля», — пояснил Михаил Перекусихин.

Читайте также

Космачев заявил о необходимости принятия экстренных мер для сдерживания распространения COVID-19

«Сопутствующим фактором начавшегося ухудшения эпидситуации является наблюдаемая тенденция к росту заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, эпиднестабильность по внебольничной пневмонии», — констатировал руководитель регионального ведомства.

Михаил Перекусихин выразил мнение, что ведущей причиной текущего ухудшения ситуации является низкий уровень соблюдения гражданами и хозяйствующими субъектами профилактических рекомендаций Роспотребнадзора, прежде всего в отношении масочного режима, социального дистанцирования и запрета на проведение различных мероприятий с массовым участием граждан.

«В этой связи нами направлены в адрес временно исполняющих обязанностей министров культуры [Татьяны Курдовой], образования [Александра Воронкова] и спорта [Григория Кабельского] предостережения о недопустимости нарушения действующего законодательства», — подчеркнул он.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области отметил, что поддержанию высокой интенсивности эпидпроцесса также способствует достаточно активная внутренняя миграция населения.

«Как причина роста не исключается роль новых штаммов возбудителя заболевания с измененными генетическими характеристиками», — добавил Михаил Перекусихин.