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Врачи стали наблюдать быстрое прогрессирование процесса поражения легких при коронавирусе

17:10 | 24.06.2021 | Медицина

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Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Специалисты пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи стали наблюдать быстрое прогрессирование процесса поражения легких у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель главврача центра СВМП Джамиля Курмаева.

Врачи стали наблюдать быстрое прогрессирование процесса поражения легких при коронавирусе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время отмечается увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и, соответственно, отмечается рост числа госпитализированных больных. При этом самое [...] печальное, что увеличивается количество тяжелых форм. Опять же, увеличивается количество тяжелых форм в том числе у лиц молодого возраста, трудоспособного возраста. Мы наблюдаем стремительное нарастание симптомов от легкой формы до тяжелой, то есть очень быстро идет прогрессирование процесса поражения легких», — сказала она журналистам в ходе брифинга, состоявшегося в учреждении в четверг, 24 июня.

Джамиля Курмаева добавила, что по этой причине было принято решение увеличить с 40 до 60 число реанимационных коек в областном клиническом центре СВМП, принимающем тяжелых больных с COVID-19 и пневмонией.

Рассуждая о возможных причинах наблюдаемого подъема заболеваемости, она предположила, что определенную роль сыграли более контагиозные штаммы, несоблюдение гражданами мер предосторожности и недостаточный охват населения вакцинацией.

«Каких-то новых симптомов мы не отмечаем. То есть, по сути, клинические проявления все те же, что и были в первую, во вторую волну, но более тяжело, более быстро протекают», — отметила она, уточнив, что самым грозным осложнением является пневмония.

По словам Джамили Курмаевой, гражданам, особенно молодым людям, нужно внимательнее относиться к своему здоровью.

«Начинается это все как банальная вирусная инфекция — температура, катаральные явления. Если пожилые люди хуже переносят и раньше обращаются за медицинской помощью, то молодые, конечно, пока у них вот этот начальный период температурный, как правило, даже на работу ходят, то есть они не меняют свой образ жизни, [...] и, когда уже присоединяется дыхательная недостаточность, они поступают как раз в реанимацию в тяжелом состоянии. Время, получается, упущено. Конечно, лечить таких пациентов уже сложнее», — констатировала заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

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