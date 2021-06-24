Врачи стали наблюдать быстрое прогрессирование процесса поражения легких при коронавирусе Медицина

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Специалисты пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи стали наблюдать быстрое прогрессирование процесса поражения легких у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель главврача центра СВМП Джамиля Курмаева.

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«В настоящее время отмечается увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и, соответственно, отмечается рост числа госпитализированных больных. При этом самое [...] печальное, что увеличивается количество тяжелых форм. Опять же, увеличивается количество тяжелых форм в том числе у лиц молодого возраста, трудоспособного возраста. Мы наблюдаем стремительное нарастание симптомов от легкой формы до тяжелой, то есть очень быстро идет прогрессирование процесса поражения легких», — сказала она журналистам в ходе брифинга, состоявшегося в учреждении в четверг, 24 июня.

Джамиля Курмаева добавила, что по этой причине было принято решение увеличить с 40 до 60 число реанимационных коек в областном клиническом центре СВМП, принимающем тяжелых больных с COVID-19 и пневмонией.

Рассуждая о возможных причинах наблюдаемого подъема заболеваемости, она предположила, что определенную роль сыграли более контагиозные штаммы, несоблюдение гражданами мер предосторожности и недостаточный охват населения вакцинацией.

«Каких-то новых симптомов мы не отмечаем. То есть, по сути, клинические проявления все те же, что и были в первую, во вторую волну, но более тяжело, более быстро протекают», — отметила она, уточнив, что самым грозным осложнением является пневмония.

По словам Джамили Курмаевой, гражданам, особенно молодым людям, нужно внимательнее относиться к своему здоровью.

«Начинается это все как банальная вирусная инфекция — температура, катаральные явления. Если пожилые люди хуже переносят и раньше обращаются за медицинской помощью, то молодые, конечно, пока у них вот этот начальный период температурный, как правило, даже на работу ходят, то есть они не меняют свой образ жизни, [...] и, когда уже присоединяется дыхательная недостаточность, они поступают как раз в реанимацию в тяжелом состоянии. Время, получается, упущено. Конечно, лечить таких пациентов уже сложнее», — констатировала заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.