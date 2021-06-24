Курмаева сообщила, что в реанимации центра СВМП нет ни одного вакцинированного от COVID-19 пациента Медицина

Пенза, 24 июня 2021. PenzaNews. Ни одного вакцинированного от коронавируса нет среди пациентов реанимационного отделения пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Об этом сообщила заместитель главврача центра СВМП Джамиля Курмаева.

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«Отрадно то, что в реанимационном отделении таких пациентов нет, кто бы привился и попал в реанимацию», — сказала она журналистам в ходе брифинга, состоявшегося в четверг, 24 июня.

По ее словам, вакцинация от COVID-19 — это «единственная мера, которая может остановить пандемию».

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«Других путей никаких нет», — подчеркнула заместитель главврача пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

Джамиля Курмаева добавила, что сама она ранее сделала прививку препаратом «Спутник V».

«В общем-то, считаю, что это правильное решение. Тут даже задумываться над этим не нужно. [...] Нужно подумать о том, что можешь оказаться в тяжелом состоянии в больнице, [...] на одну чашу весов поставить вакцину, на другую — пребывание в реанимации. Тут выбор очевиден», — отметила она.

Комментируя тот факт, что вакцинация не дает 100-процентной гарантии от заражения, Джамиля Курмаева обратила внимание на то, что у людей, сделавших прививку, заболевание протекает в более легкой форме.