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Вакцинацию от коронавируса в Пензенской области прошли около 81 тыс. жителей старше 60 лет

12:15 | 28.06.2021 | Медицина

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Пенза, 28 июня 2021. PenzaNews. Около 81 тыс. жителей старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения региона.

Вакцинацию от коронавируса в Пензенской области прошли около 81 тыс. жителей старше 60 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным на 28 июня, в Пензенской области первую аппликацию получили 95 тыс. 532 человека в возрасте старше 60 лет (53,5% от всех лиц, получивших первую вакцинацию), завершили вакцинацию полностью 80 тыс. 835 человек», — сказано в пресс-релизе.

По словам главного внештатного специалиста-гериатра Минздрава Пензенской области Елены Гринчук, пожилые люди обладают более слабым иммунитетом, чем молодые, а само заболевание у них может протекать гораздо сложнее и тяжелее; кроме того, у лиц старшего возраста выше вероятность повторного инфицирования коронавирусом.

«Помимо защиты от коронавируса, вакцина положительно влияет на иммунитет пожилых людей в целом. Наличие прививки также позволяет снизить тревожность и улучшить общий эмоциональный фон. Люди [...] психологически чувствуют себя более защищенными, у них нет постоянного страха, что их кто-то сможет заразить», — отметила врач.

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