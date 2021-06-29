В Пензенской области увеличили число инфекционных коек, но плановую медпомощь не приостановили Медицина

Пенза, 29 июня 2021. PenzaNews. Дополнительные инфекционные койки развернуты в учреждениях здравоохранения Пензенской области на фоне роста заболеваемости коронавирусом, при этом оказание плановой медицинской помощи не приостановлено, в том числе с учетом рисков, которым в жару подвергаются люди с сердечно-сосудистыми патологиями. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения региона Александр Никишин.

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«Если 2–3 недели назад у нас было 1 тыс. 300 коек, то на данный момент [...] 2 тыс. 357 коек. [...] Это значит, что та плановая медицинская помощь, которая оказывается в этих лечебных учреждениях, ограничена. Но, в отличие от предыдущих периодов, мы пошли по такому пути, чтобы полностью не прекращалась плановая медицинская помощь в тех лечебных учреждениях, которые перепрофилированы под ковид», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в минувший понедельник, 28 июня.

Александр Никишин обратил внимание на то, что при принятии управленческих решений в здравоохранении приходится учитывать погодный фактор.

«Очень высокая температура на улице, безусловно, сказывается на тяжелейшем течении сердечно-сосудистых заболеваний, развитии инсультов и прочего. [...] Безусловно, мы на это тоже ориентируемся», — отметил он.

По словам врио министра, по сравнению с апрелем-маем 2021 года нагрузка на систему здравоохранения значительно выросла, в частности, число вызовов скорой помощи увеличилось с 1 тыс. 200 до 1 тыс. 500 в сутки, а количество бригад уже доведено до 130 вместо нормативных 120.

Александр Никишин сделал особый акцент на том, что по сравнению с прошлым годом эпидситуация стала хуже.

«Речь уже идет не об открытии дополнительных коек, а о дополнительном увеличении реанимационных коек, потому что количество реанимационных больных если было по прошлому периоду 30–35, то сейчас — 60–70. [...] Тот штамм, который сейчас мы видим, индийский штамм, он быстротечный и вызывает более тяжелые осложнения», — подчеркнул врио министра.

Глава регионального Минздрава констатировал, что складывающаяся обстановка предъявляет более высокие требования к квалификации медперсонала.

«Кадровый потенциал здесь нужен более профессиональный. Такого количества анестезиологов и реаниматологов у нас нет. Но дополнительно на данный момент времени мы открыли еще пять реанимационных постов для того, чтобы оказывать помощь реанимационным больным на том уровне, на котором она должна производиться», — сказал Александр Никишин.