Муниципальная аптека на улице Циолковского в Пензе возобновила работу после ремонта
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Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Муниципальная аптека, расположенная на улице Циолковского в Пензе, возобновила свою работу после масштабного ремонта.
Фото: Pgduma.ru
По словам генерального директора ОАО «Городские аптеки», депутата пензенской гордумы Алексея Рогонова, обновление этого филиала стало продолжением планомерной модернизации сети учреждений, стартовавшей в 2020 году.
«В городских аптеках производится замена торгового и производственного оборудования, разработан единый стиль и бренд, идет обновление интерьера, увеличен ассортимент лекарственных препаратов», — пояснил он.
Алексей Рогонов уточнил, что после ремонта аптека на улице Циолковского перешла на круглосуточный режим работы, а также теперь в ней открыта оптика.
В свою очередь глава города Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что в аптеке по-прежнему можно изготовить лекарства по индивидуальным заказам.
«Муниципальные аптеки всегда выполняли важную социальную функцию, и это замечательно, что учреждение на Циолковского не изменяет традициям, оказывая помощь горожанам в изготовлении нужных лекарств», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.