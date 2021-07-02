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Муниципальная аптека на улице Циолковского в Пензе возобновила работу после ремонта

11:24 | 02.07.2021 | Медицина

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Пенза, 2 июля 2021. PenzaNews. Муниципальная аптека, расположенная на улице Циолковского в Пензе, возобновила свою работу после масштабного ремонта.

Муниципальная аптека на улице Циолковского в Пензе возобновила работу после ремонта

Фото: Pgduma.ru

По словам генерального директора ОАО «Городские аптеки», депутата пензенской гордумы Алексея Рогонова, обновление этого филиала стало продолжением планомерной модернизации сети учреждений, стартовавшей в 2020 году.

«В городских аптеках производится замена торгового и производственного оборудования, разработан единый стиль и бренд, идет обновление интерьера, увеличен ассортимент лекарственных препаратов», — пояснил он.

Алексей Рогонов уточнил, что после ремонта аптека на улице Циолковского перешла на круглосуточный режим работы, а также теперь в ней открыта оптика.

В свою очередь глава города Владимир Мутовкин обратил внимание на то, что в аптеке по-прежнему можно изготовить лекарства по индивидуальным заказам.

«Муниципальные аптеки всегда выполняли важную социальную функцию, и это замечательно, что учреждение на Циолковского не изменяет традициям, оказывая помощь горожанам в изготовлении нужных лекарств», — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба гордумы.

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