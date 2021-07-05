В Пензе главврачу ГБУЗ «Городская поликлиника» объявлен строгий выговор Медицина

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Строгий выговор объявлен главному врачу ГБУЗ «Городская поликлиника» Владимиру Маркову из-за неразберихи, возникшей в ряде поликлиник Пензы при проведении вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Та ситуация, которая у нас была, [...] мы рассматривали на прошлой неделе в части деятельности ряда городских поликлиник, где у нас возникала некая неразбериха, очереди были, возмущенные люди. [...] Главному врачу пензенских городских поликлиник объявлен строгий выговор. Соответственно, он предупрежден, что в случае если подобная практика в поликлиниках города будет продолжена, я его освобожу от занимаемой должности», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 5 июля.

Олег Мельниченко уточнил, что врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев персонально отвечает за то, «чтобы поликлиническая сеть города Пензы создавала нормальные, человеческие условия для вакцинации».