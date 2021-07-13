В Пензе намечено реконструировать корпус раннего детства больницы имени Н.Ф. Филатова Медицина

Пенза, 13 июля 2021. PenzaNews. Реконструкцию корпуса раннего детства пензенской областной детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова намечено провести в рамках модернизации учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службе регионального Минздрава.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На площадях корпуса раннего детства [...] планируется открыть детское реабилитационное отделение для лечения детей-инвалидов с заболеваниями неврологического, травматолого-ортопедического и соматического профилей», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также

Максим Баженов поделился планами по дальнейшему ремонту областной детской больницы в Пензе

В нем уточняется, что после разработки проектной документации в 2022 году предполагается вступить в федеральную адресную инвестиционную программу с целью получения софинансирования.

Как отметила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, больница имени Н.Ф. Филатова — головное учреждение региона по оказанию специализированной медицинской помощи детям.

«Организация на этой базе отделения реабилитации позволит завершить весь процесс медицинской помощи детям, начиная от диагностики, амбулаторного наблюдения, стационарного лечения, включая оказание высокотехнологичной медицинской помощи, и реабилитации в дальнейшем», — отметила она.