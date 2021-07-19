В Пачелме завершен капремонт поликлиники Медицина

Пачелма, 19 июля 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт здания поликлиники участковой больницы имени В.А. Баулина 1975 года постройки, на который из регионального и федерального бюджетов направлено 2,8 млн. рублей, завершен в рабочем поселке Пачелма Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Работы по обновлению условий поликлинического звена участковой больницы проведены в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в поликлинике полностью заменены напольные покрытия, системы электроснабжения и канализации, установлены новые окна и двери.

«В кабинетах появилась горячая вода», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении подчеркивается, что скоро поликлиника будет готова принять первых пациентов.