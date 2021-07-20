В Пачелмском районе возведут пять модульных ФАПов и врачебную амбулаторию
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Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. Пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одна врачебная амбулатория будут возведены в Пачелмском районе в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как отмечается в сообщении пресс-службы областного Минздрава, новые объекты здравоохранения появятся в населенных пунктах, находящихся на расстоянии более 10 км от ближайшей медицинской организации.
«Сейчас работы ведутся по установке ФАПов в селах Мокрый Мичкасс, Татаро-Никольское, Черкасское, Алексеевка и Шейно», — уточняется в пресс-релизе.
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В нем добавляется, что новые ФАПы позволят повысить качество и доступность медицинской помощи на селе, к примеру, фельдшерско-акушерский пункт в Шейно будет обслуживать почти 350 человек взрослого населения и более 20 детей, а также жителей двух близлежащих сел.
«Установку новых медицинских объектов планируется завершить в ближайшие две недели, после чего пройдут торги на поставку медицинской мебели и оборудования в соответствии со стандартами», — сказано в тексте.
В сообщении отмечается, что монтаж здания врачебной амбулатории в Титово намечено начать в первых числах августа.