В Пензенскую область поступило около 5 тыс. комплектов вакцины «ЭпиВакКорона» Медицина

Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. 4 тыс. 860 комплектов вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной специалистами ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, поступило в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В ближайшие дни она будет распределена по медицинским организациям области», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что, согласно обновленным рекомендациями Минздрава России о вакцинации взрослых от COVID-19, эта вакцина противопоказана людям, имеющим тяжелые формы аллергии, злокачественные опухоли и первичный иммунодефицит.

«Вакцинироваться этим препаратом нельзя при гиперчувствительности к компонентам препарата, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, хронических заболеваниях в стадии обострения, во время беременности и грудного вскармливания, а также детям», — добавляется в пресс-релизе.

«Вместе с тем для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания рекомендуется применение вакцины «Спутник V», — сказано в сообщении.