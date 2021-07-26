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Экспресс-диагностика гепатита С будет доступна в пензенском «Коллаже» 28 июля

14:04 | 26.07.2021 | Медицина

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Пенза, 26 июля 2021. PenzaNews. Акция по экспресс-диагностике гепатита С будет организована в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» в Пензе в предстоящую среду, 28 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Экспресс-диагностика гепатита С будет доступна в пензенском «Коллаже» 28 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сдать анализ крови на определение антител к вирусу гепатита С можно будет в кабинете здоровья на первом этаже торгового центра — недалеко от входа со стороны «Леруа Мерлен» — с 12.00 до 16.00», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что диагностику будут проводить специалисты пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«Ежегодно 28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом с целью повышения осведомленности населения о вирусном гепатите. В этом году он проводится под лозунгом «Борьбу с гепатитом нельзя откладывать», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении напоминается, что в кабинете здоровья все желающие могут пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, а также обследование у специалистов пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

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