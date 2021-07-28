Пензенская область получила первую партию вакцины «Спутник Лайт» Медицина

Пенза, 28 июля 2021. PenzaNews. Пензенская область получила первую партию вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» в количестве 5 тыс. 892 доз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Сегодня идет распределение вакцины «Спутник Лайт» по медицинским организациям. Завтра начнется отгрузка со склада и транспортировка до пунктов вакцинации», — сказано в пресс-релизе.

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В нем отмечается, что, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России, «Спутник Лайт» может применяться для вакцинации населения в возрасте от 18 до 60 лет, не привитых ранее, а также для повторной вакцинации через шесть месяцев после первичной.

Как пояснила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова, особенность заключается в том, что «Спутник Лайт» — однокомпонентная вакцина, основанная на одном векторе — штамме человеческого аденовируса.

«Она создает специфический клеточный и гуморальный иммунитет к вирусу SARS CoV-2. По данным производителя, иммунный ответ формируется на 28-й день после прививки», — сказала Галина Рожкова.