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В Пачелме завершен капремонт терапевтического отделения больницы

16:01 | 04.08.2021 | Медицина

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Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт терапевтического отделения участковой больницы имени В.А. Баулина завершен в рабочем поселке Пачелма Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пачелме завершен капремонт терапевтического отделения больницы

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данные цели из средств областного бюджета было выделено 6 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что работы проведены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

По словам заведующей пачелмской участковой больницы Татьяны Кашириной, здание, в котором располагается терапевтическое отделение, было введено в эксплуатацию в 1975 году.

«Капитального ремонта за эти годы не было ни разу, проводились только мелкие текущие работы», — сказала она.

Заведующая добавила, что в настоящее время условия для работы сотрудников и пребывания пациентов в отделении стали лучше.

«Обновлены палаты. Заменены окна, двери. Поменяли полы и систему электроснабжения», — пояснила Татьяна Каширина.

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