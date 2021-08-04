В Пачелме завершен капремонт терапевтического отделения больницы Медицина

Пенза, 4 августа 2021. PenzaNews. Капитальный ремонт терапевтического отделения участковой больницы имени В.А. Баулина завершен в рабочем поселке Пачелма Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«На данные цели из средств областного бюджета было выделено 6 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что работы проведены в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы».

По словам заведующей пачелмской участковой больницы Татьяны Кашириной, здание, в котором располагается терапевтическое отделение, было введено в эксплуатацию в 1975 году.

«Капитального ремонта за эти годы не было ни разу, проводились только мелкие текущие работы», — сказала она.

Заведующая добавила, что в настоящее время условия для работы сотрудников и пребывания пациентов в отделении стали лучше.

«Обновлены палаты. Заменены окна, двери. Поменяли полы и систему электроснабжения», — пояснила Татьяна Каширина.