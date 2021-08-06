В Малосердобинском и Колышлейском районах завершен монтаж модульных ФАПов Медицина

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов завершен в селах Новое Демкино, Дружаевка, Липовка, Старое Славкино и Майское Малосердобинского района, а также в Старой Потловке и деревне Карауловка Колышлейского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Работы [...] проводились в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что они выполнены с опережением сроков.

«После завершения монтажных работ медицинские объекты должны пройти процедуру лицензирования. Распахнут свои двери новые ФАПы для жителей сел в начале октября», — уточняется в тексте.