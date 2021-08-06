EN
11:51:07 Пятница, 6 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Малосердобинском и Колышлейском районах завершен монтаж модульных ФАПов

10:39 | 06.08.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 6 августа 2021. PenzaNews. Монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов завершен в селах Новое Демкино, Дружаевка, Липовка, Старое Славкино и Майское Малосердобинского района, а также в Старой Потловке и деревне Карауловка Колышлейского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Малосердобинском и Колышлейском районах завершен монтаж модульных ФАПов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работы [...] проводились в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что они выполнены с опережением сроков.

«После завершения монтажных работ медицинские объекты должны пройти процедуру лицензирования. Распахнут свои двери новые ФАПы для жителей сел в начале октября», — уточняется в тексте.

Новости партнеров
Читайте также
Педклассы планируется открыть в трех городах и четырех рабочих поселках Пензенской области Второй кинопоказ в рамках фестиваля «Кинометрия» состоится в Пензе 8 августа
Ельнур Шатаев поступил на службу в пензенский драмтеатр Около дома кузнечанина обнаружено 90 кустов конопли
Уголовное дело возбуждено по факту гибели ребенка при пожаре в Лунино Пензенским социальным предпринимателям предложили пройти обучение и претендовать на грант
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама