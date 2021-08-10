Пензенский онкодиспансер получил ультразвуковой нейрохирургический аспиратор Медицина

Пенза, 10 августа 2021. PenzaNews. Ультразвуковой аспиратор Sonoca 300 для селективного разделения тканей, резки и коагуляции, а также бактерицидной обработки ран стоимостью 7 млн. рублей, приобретенный за счет средств федерального бюджета, поступил в пензенский областной онкологический диспансер в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Ультразвуковой аспиратор-деструктор, охватывающий все сферы хирургического применения ультразвука, уже второй в пензенском онкоцентре», — отмечается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что модель Sonoca 300 по многим параметрам превосходит аппараты других производителей.

По словам заместителя главврача пензенского областного онкодиспансера Антона Столярова, еще несколько лет назад такая аппаратура была только в крупных федеральных центрах.

«Сегодня подобное оборудование помогает в ежедневной практике и нашим, областным, хирургам-онкологам», — сказал он.

Антон Столяров пояснил, что данный прибор в зависимости от решаемых задач может работать на трех различных частотах и проводить ультразвуковую коагуляцию с сечением, выборочную диссекцию тканей, глубокую санацию и очистку раневых поверхностей.