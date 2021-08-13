В Пензенскую область поступили очередные партии вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» Медицина

Пенза, 13 августа 2021. PenzaNews. 4 тыс. 200 доз вакцины «Спутник V» и 5 тыс. доз препарата «Спутник Лайт» поступили в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«По состоянию на 13 августа 2021 года первый компонент получили 314 тыс. 265 человек, что составляет 49% взрослого населения, запланированного к иммунизации от коронавируса. Завершили вакцинацию полностью 268 тыс. 654 жителя области», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что граждане пожилого и старческого возрастов являются приоритетной группой для вакцинации.

«В Пензенской области число лиц старше 60 лет, получивших первый компонент вакцины, составляет 123 тыс. 406. Оба этапа [вакцинации] завершили 112 тыс. 352 человека», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что в регионе организовано 75 пунктов вакцинации.