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В пензенском центре СВМП начат демонтаж старого КТ-аппарата с целью установки нового

12:30 | 16.08.2021 | Медицина

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Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Работы по демонтажу старого компьютерного томографа начаты в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, где планируется установить новый 32-срезовый КТ-аппарат. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В пензенском центре СВМП начат демонтаж старого КТ-аппарата с целью установки нового. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На период установки нового более мощного оборудования пациенты ковидного госпиталя пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи для повторного динамического наблюдения будут доставляться в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что новый компьютерный томограф планируется установить в пензенском областном центре СВМП в сентябре.

«Финансовые средства [на его приобретение] выделены из регионального бюджета», — отмечается в сообщении.

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