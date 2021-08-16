В пензенском центре СВМП начат демонтаж старого КТ-аппарата с целью установки нового Медицина

Пенза, 16 августа 2021. PenzaNews. Работы по демонтажу старого компьютерного томографа начаты в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, где планируется установить новый 32-срезовый КТ-аппарат. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«На период установки нового более мощного оборудования пациенты ковидного госпиталя пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи для повторного динамического наблюдения будут доставляться в пензенскую областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что новый компьютерный томограф планируется установить в пензенском областном центре СВМП в сентябре.

«Финансовые средства [на его приобретение] выделены из регионального бюджета», — отмечается в сообщении.