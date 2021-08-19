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В Пензе из больницы выписали младенца, перенесшего коронавирус в тяжелой форме

10:29 | 19.08.2021 | Медицина

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Пенза, 19 августа 2021. PenzaNews. 4-месячный мальчик и его мать, перенесшие коронавирус, выписаны из пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

В Пензе из больницы выписали младенца, перенесшего коронавирус в тяжелой форме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Диагноз малыша — двусторонняя полисегментарная пневмония, процент поражения — 25%. В ковидном госпитале мама с ребенком находились две недели, из них пять суток 4-месячный пациент [был] в ОРИТ [отделении реанимации и интенсивной терапии] в связи с дыхательной недостаточностью», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

По словам заместителя главврача областного центра СВМП Джамили Курмаевой, этот младенец оказался одним из самых юных пациентов учреждения.

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«Коронавирусная инфекция для детей опасна не меньше, чем для взрослых. Еще год назад ковид протекал у детей преимущественно в легкой или бессимптомной форме. В настоящее время во всем мире, в том числе и в нашем регионе, фиксируются тяжелые случаи заболевания коронавирусом среди детей», — отметила она.

По словам Джамили Курмаевой, при заболевании наблюдаются симптомы, которые не сразу можно сопоставить с коронавирусом.

«Длительная лихорадка, слабость, сонливость, отказ от еды, выраженная интоксикация — это основные признаки, на которые родители должны обратить внимание и незамедлительно обратиться за медицинской помощью», — сказала она.

Согласно официальным данным, в 2020 году в Пензенской области коронавирус перенесли более 3 тыс. детей. С начала 2021 года подтверждено 4 тыс. 904 случая заражения несовершеннолетних, из них три протекали в тяжелой форме.

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