В Пензе беременная женщина с поражением 95% легких переведена на ЭКМО Медицина

Пенза, 23 августа 2021. PenzaNews. Беременная женщина с поражением 95% легких на фоне коронавирусной инфекции, которая ранее была переведена на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, подключена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) для компенсации дыхательной недостаточности и поддержания жизнедеятельности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Прогнозы относительно ее состояния врачи пока давать не берутся», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что специалисты центра СВМП совместно с акушерами-гинекологами перинатального центра областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко ведут борьбу за жизнь беременной пациентки третью неделю, при этом женщина находится на ИВЛ 5 дней и трое суток — на ЭКМО.

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По словам заведующей инфекционным боксированным отделением №7 пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Марины Пьяновой, пациентка поступила на 21-й неделе беременности.

«У нее коронавирусная инфекция с развитием тотальной вирусной пневмонии с 95% поражением легких, которая достаточно быстро осложнилась тяжелой дыхательной недостаточностью», — пояснила она.

Марина Пьянова добавила, что пензенские врачи ежедневно находятся на связи с московскими коллегами из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.

«Применение ЭКМО используется для крайне тяжелых пациентов, когда все другие методы уже применены», — констатировала она.