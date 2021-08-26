Роспатент с начала пандемии выдал более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19 Медицина

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала с начала пандемии коронавируса более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19. Об этом сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на открытии всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed» в Пензе в четверг, 26 августа.

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«Самое растущее число заявок в 2020–2021 годах — это заявки по медицине. Фармакология и медицина — этот тот фронт, на который вышли наши изобретатели, наши соотечественники и предложили вакцины, предложили тесты, предложили лекарственные препараты, медицинские изделия. Мы выдали более 300 патентов, связанных с борьбой с коронавирусом, с начала [распространения] этой инфекции», — сказал он.

Григорий Ивлиев добавил, что столько же заявок в настоящее время находится на рассмотрении, причем большинство — от отечественных производителей.

«Конечно, мы все гордимся тем, что первый в мире патент на вакцину был выдан в России. Мы первые представили всему миру техническую информацию по определенным мировым стандартам о том, как нужно бороться с этим видом болезни», — отметил руководитель Роспатента.