EN
17:56:00 Четверг, 26 августа
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Роспатент с начала пандемии выдал более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19

15:45 | 26.08.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 26 августа 2021. PenzaNews. Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала с начала пандемии коронавируса более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19. Об этом сообщил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев на открытии всероссийского форума в сфере медицинской промышленности и здравоохранения «InnoMed» в Пензе в четверг, 26 августа.

Роспатент с начала пандемии выдал более 300 патентов на разработки, связанные с борьбой с COVID-19. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Самое растущее число заявок в 2020–2021 годах — это заявки по медицине. Фармакология и медицина — этот тот фронт, на который вышли наши изобретатели, наши соотечественники и предложили вакцины, предложили тесты, предложили лекарственные препараты, медицинские изделия. Мы выдали более 300 патентов, связанных с борьбой с коронавирусом, с начала [распространения] этой инфекции», — сказал он.

Григорий Ивлиев добавил, что столько же заявок в настоящее время находится на рассмотрении, причем большинство — от отечественных производителей.

«Конечно, мы все гордимся тем, что первый в мире патент на вакцину был выдан в России. Мы первые представили всему миру техническую информацию по определенным мировым стандартам о том, как нужно бороться с этим видом болезни», — отметил руководитель Роспатента.

Новости партнеров
Читайте также
Ивлиев прокомментировал планы по подготовке в Пензе кадров в сфере интеллектуальной собственности Очередное мероприятие в рамках фестиваля «Кинометрия» в Пензе посвятят Дню российского кино
В Пензенской области выявлена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 234 случая заражения коронавирусом
Руководитель каменской организации осужден за выдачу фиктивных справок 2-НДФЛ Пятеро студентов представляют Пензенскую область в финале чемпионата «Молодые профессионалы»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама