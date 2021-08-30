В Пензенской области начали проводить операции по пересадке роговицы Медицина

Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Врачи пензенской областной офтальмологической больницы первыми в регионе начали выполнять кератопластику — хирургические операции по пересадке роговицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Подобные оперативные манипуляции будут внедрены в практику областной офтальмологической больницы. Планируется, что в 2021 году всего будет выполнено 15 операций по трансплантации донорской роговицы», — отмечается в тексте.

По словам главного врача пензенской областной офтальмологической больницы Рашида Галеева, на данный момент в учреждении проведено четыре операции по трансплантации роговицы с использованием подготовленного биологического материала из донорских тканей глазного банка «АйЛаб».

Он обратил внимание на то, что кератопластика является фактически единственным эффективным методом лечения пациентов с изменением прозрачности роговицы или нарушением ее сферичности.

«В ходе операции пораженный участок роговой оболочки заменяют донорским трансплантатом. При этом в зависимости от патологии трансплантат может замещать ткани роговицы на всю ее глубину, то есть осуществляется сквозная пересадка роговицы, а может быть выполнен более современный микроинвазивный вариант — послойная замена роговицы, замена внутренних или наружных слоев, пострадавших от заболевания», — пояснил Рашид Галеев.