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В Пензенской области начали проводить операции по пересадке роговицы

12:53 | 30.08.2021 | Медицина

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Пенза, 30 августа 2021. PenzaNews. Врачи пензенской областной офтальмологической больницы первыми в регионе начали выполнять кератопластику — хирургические операции по пересадке роговицы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В Пензенской области начали проводить операции по пересадке роговицы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подобные оперативные манипуляции будут внедрены в практику областной офтальмологической больницы. Планируется, что в 2021 году всего будет выполнено 15 операций по трансплантации донорской роговицы», — отмечается в тексте.

По словам главного врача пензенской областной офтальмологической больницы Рашида Галеева, на данный момент в учреждении проведено четыре операции по трансплантации роговицы с использованием подготовленного биологического материала из донорских тканей глазного банка «АйЛаб».

Он обратил внимание на то, что кератопластика является фактически единственным эффективным методом лечения пациентов с изменением прозрачности роговицы или нарушением ее сферичности.

«В ходе операции пораженный участок роговой оболочки заменяют донорским трансплантатом. При этом в зависимости от патологии трансплантат может замещать ткани роговицы на всю ее глубину, то есть осуществляется сквозная пересадка роговицы, а может быть выполнен более современный микроинвазивный вариант — послойная замена роговицы, замена внутренних или наружных слоев, пострадавших от заболевания», — пояснил Рашид Галеев.

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