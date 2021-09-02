В Пензенскую область доставлено около 265 тыс. доз вакцины «Совигрипп» Медицина

Пенза, 2 сентября 2021. PenzaNews. Около 265 тыс. доз гриппозной инактивированной субъединичной вакцины «Cовигрипп» доставлено в Пензенскую область. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«В отличие от ранее поступившей вакцины «Ультрикс», препарат «Совигрипп» применяется для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста и у беременных женщин во втором-третьем триместрах беременности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вакцинация препаратом «Совигрипп» особенно показана лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложнений: людям старше 60 лет, детям дошкольного возраста, школьникам; гражданам, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями; жителям, страдающим хроническими соматическими заболеваниями.

«Профилактические прививки от гриппа можно будет получить во всех государственных медицинских организациях по месту прикрепления. В настоящее время вакцина распределяется по медицинским организациям области», — поясняется в тексте.