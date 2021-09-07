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В пензенскую больницу №6 поступил велоэргометр

12:25 | 07.09.2021 | Медицина

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Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Медицинский велоэргометр «Орторент Вело» пополнил линейку реабилитационного оборудования пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В пензенскую больницу №6 поступил велоэргометр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Оборудование установлено в зале ЛФК физиотерапевтического отделения и доступно для пациентов неврологического и травматологического профилей», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что электронный велотренажер с точной настройкой измерения нагрузки приобретен в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

«Финансовые средства на его приобретение в размере 500 тыс. рублей выделены из федерального бюджета», — сказано в сообщении.

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