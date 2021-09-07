Стали известны адреса работы мобильных пунктов вакцинации в Пензе 8–11 сентября Медицина

Пенза, 7 сентября 2021. PenzaNews. Министерство здравоохранения Пензенской области обнародовало информацию об адресах работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса в жилых микрорайонах Пензы в период с 8 по 11 сентября.

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Так, в предстоящую среду, 8 сентября, мобильный комплекс будет располагаться в Железнодорожном районе: на улице Клары Цеткин, 44 — с 12.00 до 14.00, на улице Луначарского, 30 — с 14.30 до 16.30, в районе домов №7, 9 и 11 на улице Антонова — с 17.00 до 19.00.

В четверг, 9 сентября, вакцинация будет проводиться в Ленинском районе: на улице Правды, 140 — с 12.00 до 14.00, на улице 8 Марта, 7 — с 14.30 до 16.30, на улице Карпинского, 35 — с 17.00 до 19.00.

В пятницу, 10 сентября, посетить передвижной пункт вакцинации смогут жители Октябрьского района: на проспекте Строителей, 21 — с 12.00 до 14.00, у дома №25 — с 14.30 до 16.30, у дома №124 — с 17.00 до 19.00.

В субботу, 11 сентября, мобильный пункт прибудет в Первомайский район: на улицу Тепличную, 11 — с 12.00 до 15.00, на улицу Зеленодольскую, 65 — с 15.30 до 19.00.

Предполагается, что в условиях передвижных медицинских комплексов вакцинацию будут выполнять специалисты выездной бригады ГБУЗ «Городская поликлиника».

Желающим сделать прививку необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

По информации Минздрава Пензенской области, вакцинация будет проводиться препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт».