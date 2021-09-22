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Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области за неделю выросла на 15%

14:30 | 22.09.2021 | Медицина

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Пенза, 22 сентября 2021. PenzaNews. 3 тыс. 356 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировано в Пензенской области в течение 37-й недели 2021 года — с 13 по 19 сентября, что на 15% больше, чем за предыдущие семь дней, когда их было зафиксировано 2 тыс. 918. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области за неделю выросла на 15%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 49%», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что удельный вес детей в общей структуре заболевших вырос до 15%.

Из сообщения следует, что относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ наблюдается в Спасском, Мокшанском, Лопатинском районах, Кузнецке, Сердобском, Никольском, Сосновоборском, Лунинском районах, Пензе, Нижнеломовском и Кузнецком районах.

«В Пензе в течение 37-й недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями выше уровня предыдущей недели на 3,2%, составив 335,3 на 100 тыс. населения (1 тыс. 747 случаев), что выше уровня эпидпорога на 35,8%», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что заболеваемость ОРВИ среди детей в Пензе во всех возрастных группах находится ниже контрольного уровня, а среди взрослых он превышен на 51,1%.

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