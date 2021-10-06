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Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области за неделю выросла на 11,6%

09:32 | 06.10.2021 | Медицина

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Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. 5 тыс. 151 случай острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрирован в Пензенской области в течение 39-й недели 2021 года — с 27 сентября по 3 октября, в то время как за предыдущие семь дней их было зафиксировано 4 тыс. 617; рост составил 11,6%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области за неделю выросла на 11,6%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суммарная заболеваемость ОРВИ в регионе выше уровня эпидпорога на 77,3%», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что показатель заболеваемости составил 236,7 на 100 тыс. населения.

«В Пензе в течение 39-й недели 2021 года суммарная заболеваемость респираторными вирусными инфекциями [была] выше уровня предыдущей недели на 13,4%, составив 530,6 на 100 тыс. населения (2 тыс. 765 случаев), что выше уровня эпидпорога на 111,4%», — сказано в сообщении.

Из него следует, что в Пензе заболеваемость ОРВИ среди детей находится ниже контрольного уровня, среди взрослых — выше на 39,6%.

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