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Нуждающихся в госпитализации пациентов разместят в «чистых» корпусах больницы имени Бурденко

11:38 | 06.10.2021 | Медицина

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Пенза, 6 октября 2021. PenzaNews. 9-этажный корпус пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко начал функционировать в режиме инфекционного госпиталя на 580 коек со среды, 6 октября; плановая госпитализация пациентов по ряду направлений приостановлена, при этом не зараженные коронавирусом люди, нуждающиеся в лечении в условиях стационара, будут размещены в «чистых» корпусах учреждения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Нуждающихся в госпитализации пациентов разместят в «чистых» корпусах больницы имени Бурденко. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В корпусе №7 на улице Лермонтова, 28, проведена полностью обработка, и теперь в нем будут размещены отделения кардиологии, нефрологии, эндокринологии, травматологии. В корпусе №1 продолжает функционировать отделение челюстно-лицевой хирургии, в корпусе №18 — гастроэнтерология и ревматология. В корпусах областной больницы на улице Краснова, 60, будут размешены хирургия, гинекология, колопроктология, урология и ожоговое отделение», — уточняется в тексте.

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Комментируя изменения в работе учреждения, главный врач пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Александр Никишин заявил, что открытие самого большого корпуса как инфекционного госпиталя позволит значительно улучшить качество оказания медпомощи для вновь поступающих инфицированных пациентов, для доставляемых машинам скорой помощи граждан в тяжелом состоянии, для тех, кому нужна специализированная экстренная помощь при соматических заболеваниях, и для пациентов с травмами.

«Переделывать нам практически ничего не пришлось, потому что изначально были созданы все условия для того, чтобы в максимально сжатые сроки корпус можно было перепрофилировать под ковид, что и было сделано», — сказал он.

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