В больнице Нижнего Ломова завершен ремонт педиатрического отделения Медицина

Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Ремонт педиатрического отделения межрайонной больницы в городе Нижнем Ломове, организованный в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Общая сумма затраченных средств на проведение капитального ремонта как за счет федерального, так и за счет областного бюджетов составила более 7 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что были заменены системы водоснабжения, канализации, освещения, окна, напольные покрытия, выполнены внутренние отделочные работы.

«Дополнительно за счет средств больницы в отремонтированное отделение были приобретены новые кровати, тумбочки, жалюзи, медицинская мебель и оборудование», — добавляется в тексте.