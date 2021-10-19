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В больнице Нижнего Ломова завершен ремонт педиатрического отделения

11:10 | 19.10.2021 | Медицина

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Пенза, 19 октября 2021. PenzaNews. Ремонт педиатрического отделения межрайонной больницы в городе Нижнем Ломове, организованный в рамках реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2025 годы», завершен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

В больнице Нижнего Ломова завершен ремонт педиатрического отделения

Фото: Health.pnzreg.ru

«Общая сумма затраченных средств на проведение капитального ремонта как за счет федерального, так и за счет областного бюджетов составила более 7 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем поясняется, что были заменены системы водоснабжения, канализации, освещения, окна, напольные покрытия, выполнены внутренние отделочные работы.

«Дополнительно за счет средств больницы в отремонтированное отделение были приобретены новые кровати, тумбочки, жалюзи, медицинская мебель и оборудование», — добавляется в тексте.

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