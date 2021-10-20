Стало известно, где в Пензе 20–23 октября будут работать передвижные пункты вакцинации Медицина

Пенза, 20 октября 2021. PenzaNews. Перечень адресов, по которым с 20 по 23 октября будут работать передвижные пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции и гриппа, размещен на сайте администрации Пензы.

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Согласно представленным сведениям, в среду, 20 октября, до 15.00 жители смогут сделать прививку у дома №21 на улице 8 Марта.

В четверг, 21 октября, с 10.00 до 15.00 мобильный пункт вакцинации будет функционировать у дома №150А на улице Аустрина, с 10.00 до 12.00 — у дома №92 на улице Кошевого, с 12.00 до 14.00 — у дома №27 на улице Хользунова.

В пятницу, 22 октября, с 10.00 до 12.00 пройти вакцинацию можно у дома №18 на улице Ульяновской, с 10.00 до 15.00 — у дома №158 на улице Терновского.

В субботу, 23 октября, с 10.00 до 14.00 передвижной пункт будет работать у дома №88 на проспекте Победы.

По информации мэрии, вакцинация против COVID-19 будет проводиться препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», против гриппа — «Совигрипп».