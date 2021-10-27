Вступило в силу решение суда о взыскании 3 млн. рублей за смерть ребенка в больнице Пензы Медицина

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Решение Ленинского районного суда Пензы, в соответствии с которым областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова должна выплатить местной жительнице компенсацию морального вреда в размере 3 млн. рублей в связи со смертью ее трехлетнего сына, вступило в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

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«Детский хирург ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова» вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей совершил причинение смерти по неосторожности малолетнему пациенту. Установленные дефекты оказания медицинской помощи в виде недостаточного проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий, допущенные врачом, привели к ухудшению состояния здоровья ребенка и его смерти. Судом установлено, что между ненадлежащим исполнением врачом своих профессиональных обязанностей и наступлением последствий в виде смерти ребенка имеется прямая причинно-следственная связь», — отмечается в пресс-релизе.

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В нем добавляется, что суд первой инстанции при определении размера компенсации морального вреда учел характер причиненных истице нравственных страданий и принял во внимание, что смерть близкого, родного человека является наиболее тяжелым и необратимым по своим последствиям событием, влекущим глубокие и тяжкие страдания, переживания, вызванные такой утратой, затрагивающие психику, здоровье, самочувствие и настроение.

«Не согласившись с размером компенсации, представитель ответчика подал апелляционную жалобу», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила данную жалобу без удовлетворения.