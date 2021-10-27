Изменен график работы пунктов вакцинации в Пензе Медицина

Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. График работы пунктов вакцинации в Пензе, развернутых на базе поликлиник, торговых центров и дома молодежи, изменен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

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«Пункты вакцинации в поликлиниках [№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14] с понедельника по пятницу работают с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — с 8.00 до 13.00», — уточняется в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в период предстоящих нерабочих дней пункты вакцинации в поликлиниках будут открыты: 30, 31 октября, 4, 6 и 7 ноября с 8.00 до 14.00, 1, 2, 3 и 5 ноября с 8.00 до 19.00.

«Работа пунктов вакцинации на базе торговых центров [«Коллаж», «СаниМарт», «Горизонт», «Весна», «Ритэйл Парк», «Атак» на улице Антонова, «Универсам 175»] организована по следующему графику: понедельник – пятница с 13.00 до 19.00, суббота – воскресенье с 12.00 до 13.00», — сказано в сообщении.

Из него следует, что с 30 октября по 7 октября пункты вакцинации в торговых организациях будут функционировать с 12.00 до 18.00.

«Сделать прививку в доме молодежи по адресу: улица Кирова, 51, можно с понедельника по пятницу с 13.00 до 19.00, в субботу и воскресенье с 12.00 до 13.00», — отмечается в тексте.