Пензенская область остается регионом с большим числом жалоб на задержку результатов ПЦР-тестов Медицина

Пенза, 1 ноября 2021. PenzaNews. Пензенская область остается в числе регионов, где фиксируется наибольшее число жалоб граждан на задержку результатов ПЦР-тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Увеличилось еще тестирование. На 42-й неделе [2021 года — с 18 по 24 октября] это было 407 на 100 тыс. населения, на прошедшей 43-й [с 25 по 31 октября] в среднем за неделю это 424. Максимальные показатели по Москве, это почти 700 на 100 тыс. населения, выявляемость достаточно высокая. Очень важно своевременно, как Вы уже отметили, передавать результаты тестов людям на горячую линию. На сегодняшнюю дату на горячую линию Роспотребнадзора поступило 2 тыс. 157 обращений. К сожалению, наибольшее число жалоб на задержку результатов остается в Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областях. Меры принимаются, административные расследования начаты по каждому случаю, но здесь еще предстоит много работы», — сказала Анна Попова, информируя председателя правительства России Михаила Мишустина об эпидситуации в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 1 ноября.

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Она добавила, что руководящий состав центрального аппарата Роспотребнадзора по поручению президента России Владимира Путина проводит проверки в регионах, оказывает методическую помощь.

«Буквально за последние два дня были охвачены Смоленская, Брянская, Архангельская области. Сегодня мы начинаем работу в Орловской области и Республике Карелия. Наши противочумные центры и противочумные институты получили на прошлой неделе поручение проверить качество и сроки исполнения всех ПЦР-тестов в ряде субъектов, где такие проблемы на сегодняшний день присутствуют», — цитирует Анну Попову пресс-служба правительства РФ.