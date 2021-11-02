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В Роспотребнадзоре разъяснили, как пожаловаться на задержку результата ПЦР-теста

13:39 | 02.11.2021 | Медицина

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Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Обращение по поводу нарушения срока выполнения ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, который не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата гражданином, должно быть оформлено определенным образом для принятия соответствующих мер. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В Роспотребнадзоре разъяснили, как пожаловаться на задержку результата ПЦР-теста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для принятия оперативных мер реагирования, в том числе путем проведения внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, пресечения нарушений и привлечения виновных к ответственности, управление обращает внимание граждан на необходимость направления обращений по указанному вопросу с приложением письменного согласия на разглашение сведений, составляющих врачебную тайну в части сведений о факте обращения в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи (лабораторного исследования на COVID-19 биологического материала методом ПЦР), а также письменного согласия на обработку персональных данных», — сказано в тексте.

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В нем добавляется, что при направлении в управление Роспотребнадзора по Пензенской области информации о конкретных нарушениях гражданин должен подтвердить свою личность одним из следующих способов: с помощью авторизации в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), путем предъявления соответствующего документа при личном визите в ведомство или в МФЦ.

Предельный срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 установлен санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением главного государственного врача РФ от 22 мая 2020 года с изменениями от 11 октября 2021 года.

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