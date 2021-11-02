EN
16:41:20 Вторник, 2 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области подписано распоряжение о приостановлении проведения диспансеризации

16:25 | 02.11.2021 | Медицина

Печать

Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал распоряжение регионального правительства «О временном приостановлении проведения всероссийской диспансеризации взрослого населения на территории Пензенской области».

В Пензенской области подписано распоряжение о приостановлении проведения диспансеризации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, [...] обеспечить временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения», — сказано в документе.

В нем добавляется, что контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка обвиняется в краже денег с банковской карты подростка Контракт на отлов животных без владельцев в Кузнецке заключат с компанией «Альянс»
В Пензенской области за сутки подтверждено 377 случаев заражения коронавирусом При пожаре в Рамзае погибла женщина
По факту травмирования работника сахзавода в Каменке возбуждено уголовное дело В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации «Анаконда»
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама