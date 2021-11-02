В Пензенской области подписано распоряжение о приостановлении проведения диспансеризации Медицина

Пенза, 2 ноября 2021. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко подписал распоряжение регионального правительства «О временном приостановлении проведения всероссийской диспансеризации взрослого населения на территории Пензенской области».

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«Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Пензенской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, [...] обеспечить временное приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения», — сказано в документе.

В нем добавляется, что контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области.