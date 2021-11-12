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В Пензенской области по номеру 122 в день принимают до 4 тыс. звонков по поводу ПЦР-тестов

11:12 | 12.11.2021 | Медицина

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Пенза, 12 ноября 2021. PenzaNews. До 4 тыс. звонков от граждан, желающих узнать результаты своего ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, ежедневно поступает на номер 122 в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава.

В Пензенской области по номеру 122 в день принимают до 4 тыс. звонков по поводу ПЦР-тестов

Фото: Health.pnzreg.ru

«В условиях пандемии основную часть поступающих [в колл-центр] звонков составляют обращения жителей Пензы по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Взаимодействие с лабораториями и поликлиниками позволяет диспетчерам организовать оказание помощи больным с подтвержденным диагнозом «ковид». Единый номер 122 получил несколько добавочных цифр: 3 — для жителей Пензенской области, 4 — по COVID-19, а с 3 ноября открыта линия 122 – 5, по которой можно узнать о результатах ПЦР-теста. В день на «пятерку» звонят от 2,5 до 4 тыс. граждан», — сказано в тексте.

В нем также поясняется порядок действий при получении медицинским работником информации о положительном результате теста гражданина на коронавирус: в этом случае он связывается с заболевшим, предупреждает об обязательной самоизоляции пациента и контактировавших с ним членов семьи, назначает лечение, определяет дату повторного мазка, при необходимости записывает на рентген или компьютерную томографию, информирует о бесплатном обеспечении лекарствами, при ухудшении состояния человека может вызвать машину скорой помощи.

«Вся информация аккумулируется и направляется в поликлинику», — добавляется в сообщении.

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