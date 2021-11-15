Кибиткин назначен главврачом пензенской больницы №6 Медицина

Пенза, 15 ноября 2021. PenzaNews. Андрей Кибиткин, ранее возглавлявший отделение травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко, назначен на должность главного врача клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина, которая стала вакантной в связи с назначением Дмитрия Зиновьева заместителем министра здравоохранения региона. Соответствующая информация размещена на сайте учреждения.

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Новый руководитель больницы официально представлен коллективу в понедельник, 15 ноября.

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Кибиткин Андрей Станиславович окончил Саратовский государственный медицинский университет в 2001 году.

В 2001–2002 годах обучался в клинической ординатуре на кафедре травматологии Пензенского института усовершенствования врачей.

В 2011 году окончил аспирантуру на базе кафедры «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» мединститута Пензенского государственного университета.

Работает на данной кафедре с момента ее организации в 2003 году. Сначала был ассистентом, в 2006 стал старшим преподавателем.

С 2017 года по ноябрь 2021-го — заведующий отделением травматологии и ортопедии пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко.

Автор 39 научных работ.

Имеет пять патентов на изобретения.

Область научных интересов — хирургия крупных суставов.