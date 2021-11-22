Елена Матвеева ответит на вопросы пензенцев о вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет Медицина

Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Главный внештатный специалист по терапии и общеврачебному делу Минздрава Пензенской области Елена Матвеева проведет прямой эфир на тему «Вакцинация лиц старше 60 лет от коронавирусной инфекции» в аккаунтах центра общественного здоровья и медпрофилактики в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в предстоящую среду, 24 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Пензенской области.

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«Вопрос иммунизации лиц старшей возрастной группы стоит по-прежнему остро. Связано это с тем, что лица пожилого возраста составляют основную группу риска, подверженную заражению новой коронавирусной инфекцией. Существенно снизить риски тяжелого течения заболевания и летального исхода может только вакцинация», — отмечается в пресс-релизе.

В нем напоминается, что в Пензенской области введена обязательная вакцинация людей в возрасте 60 лет и старше.

В сообщении поясняется, что у интернет-пользователей есть возможность задать интересующие вопросы как заранее перед прямым эфиром — по электронной почте, так и в соцсетях непосредственно во время мероприятия.